Экс-советника мэра Сочи задержали за предоставление мест на кладбищах за взятки

Согласно версии следствия, не позднее ноября прошлого года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал организованную группу, в которую вошел, в частности, глава отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненный, бухгалтер и гендиректор ритуального агентства, а также иные лица.

Отмечается, что подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки. Их размер составлял от 200 тысяч до трех млн рублей. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 млн рублей. Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством.

Ранее в Ростовской области суд вынес приговор бывшему директору Таганрогского литейного завода Константину Слинько, осудив его на два года и шесть месяцев колонии за хищение средств, предназначенных для государственного оборонного заказа, передает «Радиоточка НСН».

