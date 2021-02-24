В Греции сообщили о серьезных осложнениях после вакцины от коронавируса

Греческие медики выявили пять случаев проявления серьезных побочных эффектов после вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального комитета по вакцинации Марию Теодориду.

По ее словам, зафиксированы анафилактические реакции. Ранее в Грецию поставили 24 тысячи доз от Moderna и 90 тысяч доз от AstraZeneca. Вскоре прививочные центры получат 112 тысяч доз от Pfizer.