В Греции назвали российскую и китайскую вакцину «не прошедшей все испытания»
Россия и Китай проявили смелость, и пошли на риск широкомасштабной вакцинации от коронавируса с использованием не прошедшей все испытания вакцины, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального комитета по вакцинации Греции Марию Теодориду.
«Вакцина является научным достижением 2020 года. Она была изготовлена за несколько месяцев, в отличие от других классических вакцин, таких как вакцина от кори, производство которых заняло более 10 лет», - заявила заслуженный профессор педиатрии.
«Следует отметить, что высокие показатели вакцинации в некоторых странах появились потому, что эти страны, такие как Россия или Китай, проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены», - отметила Теодориду.
Тем временем, производители используемых в Греции вакцин освобождены от юридической ответственности за возможные побочные последствия в результате иммунизации.
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников ответил на самые частые вопросы о вакцинации от COVID-19.
По его словам, иммунизация не имеет серьезных побочных эффектов, а также не требуется людям, уже перенесшим заболевание и необязательна для молодых россиян и детей.
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