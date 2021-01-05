В Греции назвали российскую и китайскую вакцину «не прошедшей все испытания»

Россия и Китай проявили смелость, и пошли на риск широкомасштабной вакцинации от коронавируса с использованием не прошедшей все испытания вакцины, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Национального комитета по вакцинации Греции Марию Теодориду.

«Вакцина является научным достижением 2020 года. Она была изготовлена за несколько месяцев, в отличие от других классических вакцин, таких как вакцина от кори, производство которых заняло более 10 лет», - заявила заслуженный профессор педиатрии.

«Следует отметить, что высокие показатели вакцинации в некоторых странах появились потому, что эти страны, такие как Россия или Китай, проявили смелость и рискнули применить в широком масштабе вакцины, необходимые клинические исследования которых не были завершены», - отметила Теодориду.