Четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer выявили в Болгарии

Директор болгарского агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов заявил, что в стране зафиксировали четыре случая побочных эффектов после применения вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, сообщает Болгарское национальное радио.

По словам Кирилова, двое пациентов чувствовали боль, третий жаловался на головокружение, а у четвертого после укола повысилась температура.

«Побочные эффекты были лёгкими, люди уже восстановились», - подытожил чиновник.

Вакцинация от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии и Болгарии 27 декабря 2020 года, сообщает РИА ФАН.

Ранее министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что массовая вакцинация в стране может начаться в феврале-марте, первыми препарат получат пожилые люди.

