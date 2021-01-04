Четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer выявили в Болгарии
Директор болгарского агентства по лекарственным средствам Богдан Кирилов заявил, что в стране зафиксировали четыре случая побочных эффектов после применения вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, сообщает Болгарское национальное радио.
По словам Кирилова, двое пациентов чувствовали боль, третий жаловался на головокружение, а у четвертого после укола повысилась температура.
«Побочные эффекты были лёгкими, люди уже восстановились», - подытожил чиновник.
Вакцинация от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech стартовала в Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии и Болгарии 27 декабря 2020 года, сообщает РИА ФАН.
Ранее министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что массовая вакцинация в стране может начаться в феврале-марте, первыми препарат получат пожилые люди.
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