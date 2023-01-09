В Греции назвали ЕС рассадником коррупции и скандалов

Евросоюз является рассадником скандалов и коррупции, а законы и инструкции часто пишутся под диктовку лобби. Об этом говорится в заявлении Компартии Греции (КПГ), передает РИА Новости.

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В пресс-службе КПГ напомнили о скандале с экс-депутатом Европарламента от греческой партии ПАСОК-КИНАЛ Евой Кайли, которую задержали по подозрению в коррупции в ЕП, связанной с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. По мнению партии, эта ситуация демонстрирует «истинное лицо ЕС как европейского союза деловых интересов и лобби, который является рассадником скандалов и коррупции».

По данным КПГ, в рамках ЕС и ЕП действуют «институционализированные предпринимательские лобби», численность которых составляет около 25-30 тысяч человек.

«В законодательных текстах Европейского парламента директивы и конкретные формулировки очень часто пишутся напрямую или диктуются представителями таких лобби, а затем подписываются и вносятся в качестве поправок депутатами Европарламента», — говорится в заявлении.

Так, греческие депутаты ЕП в своей резолюции назвали способность лобби путем аргументации влиять на принятие решений «жизненным элементом европейской демократии». КПГ подчеркивает, что это «и есть гнусная "европейская демократия" и "европейские ценности"».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрецияЕвропарламентЕвросоюз
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