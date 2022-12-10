СМИ: В Бельгии замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции

Правоохранители задержали в Брюсселе заместителя председателя Европарламента Еву Кайли в рамках расследования дела о возможной коррупции. Об этом сообщило бельгийское издание Le Soir.

Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку из-за подозрений в коррупции

По месту жительства подозреваемой был проведен обыск. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали партнера Кайли, против обоих ведется расследование по делу о коррупции.

Ранее стало известно, что власти провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в рамках расследования подозрений в коррупции в Европарламенте, связанных с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Как сообщили СМИ, были задержаны экс-депутат ЕП и глава Международной конфедерации профсоюзов. Следователи подозревают одно из государств Персидского залива в попытках «повлиять на политические и экономические решения» Европарламента. По данным источников, речь идет о Катаре. Во время обысков правоохранители изъяли полмиллиона евро наличными.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БельгияЕвропарламентКоррупция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры