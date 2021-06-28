В Греции молодёжь получит денежное вознаграждение за вакцинацию

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что молодым грекам предложат денежное вознаграждение за первую прививку от коронавируса, сообщает Reuters.

По его словам, гражданам Греции в возрасте от 18 до 25 лет, которые до конца текущего года получат хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, вручат карту на сумму 150 евро - на летний отдых и посещение культурных мероприятий. Кроме того, в августе им предоставят месяц бесплатного мобильного интернета.

Мицотакис отметил, что это будет «подарок в знак благодарности". На получение денежного поощрения за прививку могут рассчитывать примерно 940 тысяч молодых греков.

Ранее власти Греции ужесточили въезд для туристов, прибывающих из России туристов, сообщает Ura.ru. Им придётся по прибытии предоставлять ПЦР-тест, независимо от проведённой вакцинации.

