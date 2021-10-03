В Госдуме прокомментировали задержание Можейко в Минске

По его словам, отношение Минска «к СМИ, журналистам, лицам свободных профессий оставляет желать намного лучшего». Затулин сообщил, что не может говорить о том, по какой причине задержали журналиста и давать оценку его действиям.

«Если журналист "КП" имел отношение к преступлению – тогда это понятно, но если он не имел отношения к преступлению, а его взяли для какого-то устрашения, чтобы кого-то запугать, то это никоим образом поддержано быть не может», — отметил депутат.

В Telegram-канале «Комсомольской правды» появилась информация о местонахождении автора. По данным родных, Можейко находится в минском изоляторе на переулке Окрестина.

