В Госдуме прокомментировали задержание Можейко в Минске
Задержание журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко это продолжающаяся после событий 2020 года реакция белорусских властей на протестную активность, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина.
По его словам, отношение Минска «к СМИ, журналистам, лицам свободных профессий оставляет желать намного лучшего». Затулин сообщил, что не может говорить о том, по какой причине задержали журналиста и давать оценку его действиям.
«Если журналист "КП" имел отношение к преступлению – тогда это понятно, но если он не имел отношения к преступлению, а его взяли для какого-то устрашения, чтобы кого-то запугать, то это никоим образом поддержано быть не может», — отметил депутат.
В Telegram-канале «Комсомольской правды» появилась информация о местонахождении автора. По данным родных, Можейко находится в минском изоляторе на переулке Окрестина.
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