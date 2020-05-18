В Госдуме призвали МИД РФ ответить на арест брендов водки из-за ЮКОСа

В Государственной думе призвали министерство иностранных дел России отреагировать на арест брендов отечественной водки по делу ЮКОСа. Об этом заяви член комитета нижней палаты парламента по международным делам Антон Морозов.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на бывших акционеров нефтяной компании о том, что они добились ареста на территории стран Бенилюкса прав на Stolichnaya и Moskovskaya. Этими товарными знаками владеет государственное предприятие «Союзплодоимпорт». Утверждается, что активы могут продать на аукционе в сентябре.

Парламентарий в комментарии РИА ФАН назвал это «вопиющим фактом». Морозов выразил уверенность, что эту тему необходимо переводить в политическую плоскость. Как подчеркнул депутат, Россия не признает решение суда Гааги по ЮКОСу, а Нидерланды не должны допускать подобных провокаций в адрес российских компаний.

Он призвал российское внешнеполитическое ведомство принять необходимые меры для сдерживания партнеров Москвы от недружественных выпадов в адрес нашей страны и её экономических активов. Ранее «Союзплодоимпорт» назвал арест брендов незаконным и заявил о намерении обжаловать его в суде.

Водочные бренды были арестованы после того, как Апелляционный суд Гааги поддержал иск бывших акционеров ЮКОСа, он обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжалует это решение, назвав его неправомерным.

