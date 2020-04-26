В Госдуме отреагировали на сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Информацию об ухудшении здоровья Ким Чен Ына прокомментировали в Госдуме. Как пишет Интерфакс, координатор группы по взаимодействию ГД и парламента КНДР Казбек Тайсаев призвал не торопиться с выводами. Он подчеркнул, что недавно встречался с новым послом Северной Кореи в России и в беседе коснулся темы о плохом самочувствии северокорейского лидера, которая активно муссируется в СМИ. Подтверждения сообщениям, которые появляются в мировых средствах массовой информации Тайсаев, по его словам, не получил.
При этом, он выразил уверенность в том, что у Ким Чен Ына все нормально, и пожелал ему здоровья, подчеркивает Газета.ру.
Напомним, спекуляции по поводу здоровья лидера Северной Кореи начались после того, как он не пришел на празднование дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся. При этом, в Северной Корее прокомментировали исчезновение из публичного пространства лидера КНДР Ким Чен Ына. Официальное Центральной телеграфное агентство Северной Кореи выпустило довольно поэтичное сообщение: «Маршал Ким Чен Ын находится «в глубокой медитации».
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