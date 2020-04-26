В Госдуме отреагировали на сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Информацию об ухудшении здоровья Ким Чен Ына прокомментировали в Госдуме. Как пишет Интерфакс, координатор группы по взаимодействию ГД и парламента КНДР Казбек Тайсаев призвал не торопиться с выводами. Он подчеркнул, что недавно встречался с новым послом Северной Кореи в России и в беседе коснулся темы о плохом самочувствии северокорейского лидера, которая активно муссируется в СМИ. Подтверждения сообщениям, которые появляются в мировых средствах массовой информации Тайсаев, по его словам, не получил.

При этом, он выразил уверенность в том, что у Ким Чен Ына все нормально, и пожелал ему здоровья, подчеркивает Газета.ру.