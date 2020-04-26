Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти Ким Чен Ына государственное радио КНДР сообщило о его активной деятельности. Как пишет РИА Новости, в сообщении радиостанции отмечалось, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён». При этом не уточняется, в какой именно форме он её передал.

Между тем, накануне вечером глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся в многочисленных СМИ сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

Отметим, спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена – мероприятие прошло 15 апреля. Лидер КНДР присутствовал на правительственном заседании за четыре дня до этого. После политик ни разу не появлялся на людях.

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В свою очередь, японский журнал Shukan Gendai, ссылаясь на источник в медицинских кругах Китая, сообщает, что руководитель КНДР во время очередной поездки по стране почувствовал себя плохо и был доставлен в ближайшую больницу для оказания неотложной помощи. Врач, который проводил операцию на сердце лидеру Северной Кореи, не сумел закончить её в установленные сроки. Источник подчеркивает, что операция по стентированию сердечных кровеносных сосудов, которая может быть завершена примерно за одну минуту, заняла у него около восьми. Именно поэтому лидер Северной Кореи якобы «перешел в вегетативное состояние».

По сведениям издания Daily NK, сейчас он проходит реабилитацию после перенесенной 12 апреля операции на сердце.

Завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН назвал эти сообщения информационным вбросом.

«Эта практика информационных вбросов хорошо отработана. Из непонятного источника вбрасывается жареная, сенсационная новость, которая подхватывается и тиражируется солидными изданиями. А на них уже реагируют политики и так далее. Доверие к таким вбросам у специалистов очень низкое, таких случаев в истории предостаточно», - отметил ученый.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРЗдоровьеКим Чен Ын
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