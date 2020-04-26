Государственное радио КНДР рассказало об активной работе Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти Ким Чен Ына государственное радио КНДР сообщило о его активной деятельности. Как пишет РИА Новости, в сообщении радиостанции отмечалось, что «товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён». При этом не уточняется, в какой именно форме он её передал.

Между тем, накануне вечером глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся в многочисленных СМИ сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

Отметим, спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена – мероприятие прошло 15 апреля. Лидер КНДР присутствовал на правительственном заседании за четыре дня до этого. После политик ни разу не появлялся на людях.