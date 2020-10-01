Путин, Трамп и Макрон готовят заявление по Карабаху
Лидеры России, Франции и Соединённых Штатов Америки в ближайшее время выступят с совместным заявлением по кризису в Нагорном Карабахе. О подготовке документа сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.
Об этом информирует официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуации в Нагорном Карабахе было уделено повышенное и особое внимание. Путин выразил крайнюю обеспокоенность в связи с боевыми действиями с участием Армении и Азербайджана.
Участники совещания также обратили внимание на переброску в зону конфликта боевиков из Сирии и Ливии, передает RT. По словам Пескова, в Совбезе РФ отметили чрезвычайную опасность этого для региона.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 945 / сут.
Умерли
20 891+169 / сут.
Выздоровели
964 тыс.+5 985 / сут.
- Путин, Трамп и Макрон готовят заявление по Карабаху
- Суд получил письменный отказ Ефремова от услуг Пашаева
- До 500 млрд рублей потратят в РФ на первичное звено здравоохранения
- Правительство РФ не даст Facebook и Twitter отсрочку на перенос серверов
- Минобороны Армении: Карабах сбил три самолета ВВС Азербайджана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru