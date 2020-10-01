Путин, Трамп и Макрон готовят заявление по Карабаху

Лидеры России, Франции и Соединённых Штатов Америки в ближайшее время выступят с совместным заявлением по кризису в Нагорном Карабахе. О подготовке документа сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Об этом информирует официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ситуации в Нагорном Карабахе было уделено повышенное и особое внимание. Путин выразил крайнюю обеспокоенность в связи с боевыми действиями с участием Армении и Азербайджана.

Участники совещания также обратили внимание на переброску в зону конфликта боевиков из Сирии и Ливии, передает RT. По словам Пескова, в Совбезе РФ отметили чрезвычайную опасность этого для региона.

