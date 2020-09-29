В Госдуме назвали условия вмешательства ОДКБ в конфликт в Карабахе

Истребитель ВВС Турции F-16 сбил штурмовик СУ-25 военно-воздушных сил Армении. Об этом заявило минобороны закавказской республики, уточнив, что лётчик сбитого самолёт погиб. Ереван обвинил Анкару в прямой агрессии. Ранее руководство Армении заявило о готовности просить помощи у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае ухудшения ситуации в Нагорном Карабахе.

Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, при каких обстоятельствах ОДКБ вмешается в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Обращение к ОДКБ за помощью – это будет прецедент. Такого еще не было. В случае обращения любого члена ОДКБ совет Организации обязан рассмотреть такое обращение. Если Армения обратится, все государства-участники будут совместно принимать решение. Необходимо быть уверенным и в самом факте агрессии, и в ее масштабе. Речь идет именно об агрессии против Армении, а не войне с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Ситуация очень серьезная. Пресс-секретарь президента уже обратился к Турции, чтобы она перестала вмешиваться и заявлять о своей безоговорочной поддержке военных действий», - сказал Затулин.