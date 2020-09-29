В Госдуме назвали условия вмешательства ОДКБ в конфликт в Карабахе
Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН назвал условия подключения ОДКБ к конфликту в Нагорном Карабахе.
Истребитель ВВС Турции F-16 сбил штурмовик СУ-25 военно-воздушных сил Армении. Об этом заявило минобороны закавказской республики, уточнив, что лётчик сбитого самолёт погиб. Ереван обвинил Анкару в прямой агрессии. Ранее руководство Армении заявило о готовности просить помощи у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае ухудшения ситуации в Нагорном Карабахе.
Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, при каких обстоятельствах ОДКБ вмешается в конфликт в Нагорном Карабахе.
«Обращение к ОДКБ за помощью – это будет прецедент. Такого еще не было. В случае обращения любого члена ОДКБ совет Организации обязан рассмотреть такое обращение. Если Армения обратится, все государства-участники будут совместно принимать решение. Необходимо быть уверенным и в самом факте агрессии, и в ее масштабе. Речь идет именно об агрессии против Армении, а не войне с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Ситуация очень серьезная. Пресс-секретарь президента уже обратился к Турции, чтобы она перестала вмешиваться и заявлять о своей безоговорочной поддержке военных действий», - сказал Затулин.
Он выразил уверенность в том, что Россия придет на помощь Армении в случае агрессии против республики.
«Если мы берем на себя обязательства, мы должны эти обязательства выполнять. Нравится или не нравится. Никому не нравится воевать. Сейчас не идет речь о прямой военной угрозе и очередной войне с Турцией. Но Россия на мюнхенские сговоры никогда не шла и не будет идти. Мы знали, на что шли, когда подписывали этот документ. Не исключаю, что не все члены ОДКБ в случае обострения до крайности будут готовы действовать. Но что Турция сегодня вдохновляет Азербайджан, нет никаких сомнений. Передает ли она оружие и боевую технику, предстоит выяснить. Кто был пилотом этого F-16? Азербайджан заявлял, что у него нет таких самолетов. Значит, если это в самом деле был F-16, он может быть только турецким», - пояснил депутат.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении с территории Азербайджана. Ереван заявляет обратное.
В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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