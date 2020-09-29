СМИ: Блицкриг Баку в Карабахе провалился из-за предателя в Генштабе

Операция армии Азербайджана по стремительному занятию территории Нагорного Карабаха сорвалась из-за предательства высокопоставленного военного. Речь идёт о генерале из Генерального штаба республики. Он уже задержан в Баку в режиме повышенной секретности по подозрению с российской военной разведкой.

Информация об этом появилась в осведомлённых Telegram-каналах, имеющих выходы на источники в спецслужбах РФ. Согласно их данным, задержанный принимал непосредственное участие в разработке карабахского блицкрига. Однако, примерно, за две недели до Часа икс он передал все сведения на этот счёт российской стороне.

В частности, в руках российской разведки оказалась подробнейший план наступления, включая точные маршруты выдвижения подразделений азербайджанской армии. В дальнейшим ФСБ России довела эту информацию до Еревана, что дало возможность армянской стороне основательно подготовиться к отражению нападения.

По нужным направлениям были стянуты боевые части, а сопредельные территории заминированы. В результате армия Азербайджана понесла серьёзные потери, сильно был потрёпан даже элитный корпус, который специально готовили к захвату Карабаха. Это вызвало в рядах азербайджанских военных пораженческие настроения.

Согласно источникам, генерал Генштаба Азербайджана был завербован через его племянника - предпринимателя, который занимается торговлей цветами в Москве. Причём сотрудничество шло исключительно на условиях денежного вознаграждения.

Выявить «крота» в Генштабе Азербайджана помогла разведка Турции. Однако действия предателя успели нанести непоправимый ущерб военным планам Баку.

