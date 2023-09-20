В Госдепе США заверили Пашиняна в поддержке суверенитета Армении
Глава Госдепа США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал прекратить военные действия в Карабахе, сообщает РИА Новости.
Американский дипломат также позвонил главе правительства Армении Николу Пашиняну и заверил его в полной поддержке Вашингтоном армянского суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении.
На фоне обострения в Нагорном Карабахе заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил «коллеге из братской страны» про заигрывания с Североатлантическим альянсом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru