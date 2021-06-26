В Госдепе появился спецпосланник по правам сексуальных меньшинств

В Госдепе США появилась новая должность: спецпосланник по правам секс-меньшинств. Эта вакансия досталась Джессике Стерн. По такому случаю над самим ведомством подняли «прогрессивный» флаг. На его ткани есть радужные полосы, а еще белый треугольник, который обрамлен розовой, голубой, коричневой и чёрной полосами. Белый дом отметил на своем сайте, что спецпосланник будет заниматься «жизненно важной» реализацией меморандума о правах ЛГБТ.

Ранее депутат Госдумы начал бороться с геями.



