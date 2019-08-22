В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД

Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в опубликованном докладе Госдепа.

Так, власти Соединенных штатов уверяют, что Россия приняла решение нарушить договор РСМД из-за «многолетнего разочарования тем, что ей запрещено владеть ракетами средней дальности наземного базирования», а это делает уязвимыми ее границы.

Как отмечает РИА ФАН, дело в российской крылатой ракете 9M729 с дальностью действия более 500 км., в применении которой США обвиняют РФ.

Кроме того, в докладе отмечается, что Россия показывала свои намерения о выходе из соглашения еще в 2004 году.



