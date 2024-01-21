В Гонконге во время марафона умер человек и более 800 пострадали

В ходе марафона Standard Chartered в Гонконге умер 30-летний бегун, сообщила телерадиовещательная компания RTHK.

По данным правоохранительных органов, бегун потерял сознание на платформе станции Tin Hau. Спортсмена доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти.

По меньшей мере 842 человека получили травмы. Из них 39 госпитализировали. У одного из марафонцев остановилось сердце, но после прибытия в медицинское учреждение состояние мужчины улучшилось.

Ранее сообщалось, что в 2023 году число посетивших Гонконг российских туристов увеличилось в 37 раз, передает «Радиоточка НСН».

