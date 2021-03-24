В Гонконге приостановили применение вакцины Pfizer

Власти Гонконга отменила все заказы по закупкам вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech, а также прекратила ее использовать для вакцинации во всех городских пунктах вакцинации, сообщает South China Morning Post.

Ранее дистрибьютор препарата компания Fosun обнаружила брак в упаковке вакцины, которая требует особых условий хранения. Как это сказалось на ее качестве, местные чиновники выяснять нее стали, а просто прекратили использование вакцины из этой поставки.

В Гонконге до этого вакцинировали население вакцинами Sinovac и Pfizer. Ранее в городе умер первый пациент после прививки вакциной Pfizer и BioNTech. Мужчине было 66 лет и он страдал целой серией тяжелых заболеваний, осложняющих течение болезни при заражении коронавирусом.



