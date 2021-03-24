В Гонконге приостановили применение вакцины Pfizer
Власти Гонконга отменила все заказы по закупкам вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech, а также прекратила ее использовать для вакцинации во всех городских пунктах вакцинации, сообщает South China Morning Post.
Ранее дистрибьютор препарата компания Fosun обнаружила брак в упаковке вакцины, которая требует особых условий хранения. Как это сказалось на ее качестве, местные чиновники выяснять нее стали, а просто прекратили использование вакцины из этой поставки.
В Гонконге до этого вакцинировали население вакцинами Sinovac и Pfizer. Ранее в городе умер первый пациент после прививки вакциной Pfizer и BioNTech. Мужчине было 66 лет и он страдал целой серией тяжелых заболеваний, осложняющих течение болезни при заражении коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
- В Госдуме предложили ввести бесплатные безлимитные проездные для детей до 16 лет
- Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму из-за запрета на владение
- ФСБ задержала в Сочи лицеиста, который планировал теракт
- Китай ограничил прием рыбной продукции из РФ из-за коронавируса
- Сергунина: все российские регионы стали партнерами сервиса Russpass
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru