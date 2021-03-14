В Гонконге два человека скончались после прививки от коронавируса
13 марта в Гонконге два человека скончались после введения им вакцины от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения мегаполиса.
Известно, что они страдали хроническими заболеваниями и попали в больницу после сделанной прививки.
Среди них - 80-летний мужчина, страдавший диабетом и гипертонией, и 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией.
Им ввели вакцину Sinovac.
Жителям специального административного района Китая пока доступна вакцинация одним препаратом, китайской вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Однако власти Гонконга также заказали по 7,5 млн доз вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 908 / сут.
Умерли
91 695+475 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 868 / сут.
- Замглавы Еврокомиссии признал стратегию вакцинации в ЕС ошибочной
- В Гонконге два человека скончались после прививки от коронавируса
- Выжившие при крушении самолета в Алма-Ате находятся в реанимации
- Мужчина выиграл два миллиона долларов во время разговора по телефону
- Kyodo: власти Японии ограничили число сопровождающих глав государств на Олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru