В Гонконге два человека скончались после прививки от коронавируса

13 марта в Гонконге два человека скончались после введения им вакцины от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения мегаполиса.

Известно, что они страдали хроническими заболеваниями и попали в больницу после сделанной прививки.

Власти Гонконга планируют пройти вакцинацию китайским препаратом

Среди них - 80-летний мужчина, страдавший диабетом и гипертонией, и 67-летний мужчина, страдавший гиперлипидемией, диабетом и гипертонией.

Им ввели вакцину Sinovac.

Жителям специального административного района Китая пока доступна вакцинация одним препаратом, китайской вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Однако власти Гонконга также заказали по 7,5 млн доз вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГонконгВакцина
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