В Германии злоумышленники похитили более 100 бочонков пива

В Германии неизвестные украли более 100 бочонков пива, приготовленные для ежегодного карнавала. Об этом сообщает полиция города Хильден, где и произошло преступление.

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По данным стражей порядка, пенный напиток находился в авторефрижераторах, которые были припаркованы в центре города. Объём пихищенных бочонков - от 10 до 50 литров.

«Предварительный ущерб составил 20 тысяч евро... Полиция ведёт расследование», - говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае на ФАД «Кавказ» из-за лопнувшего колеса опрокинулся грузовик, перевозивший пиво, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияКражаПиво

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