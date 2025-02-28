В Германии злоумышленники похитили более 100 бочонков пива
В Германии неизвестные украли более 100 бочонков пива, приготовленные для ежегодного карнавала. Об этом сообщает полиция города Хильден, где и произошло преступление.
По данным стражей порядка, пенный напиток находился в авторефрижераторах, которые были припаркованы в центре города. Объём пихищенных бочонков - от 10 до 50 литров.
«Предварительный ущерб составил 20 тысяч евро... Полиция ведёт расследование», - говорится в сообщении.
Ранее в Краснодарском крае на ФАД «Кавказ» из-за лопнувшего колеса опрокинулся грузовик, перевозивший пиво, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru