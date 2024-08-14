Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину
Подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», бежал из Польши на Украину. Как сообщает портал Onet, такое заявление сделала пресс-секретарь генерального прокурора республики Анна Адамяк.
По её словам, речь идёт об украинском водолазе Владимире Ц., ордер на арест которого выдала прокуратура Германии.
«Владимир Ц., подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода, в начале июля уехал из Польши на Украину», - Указала Адамяк.
Она добавила, что Германия не внесла данные украинца в поисковую базу, что позволило ему пересечь границу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за взрывов «Северных потоков» в Германии никто не возмущается, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru