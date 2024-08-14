По её словам, речь идёт об украинском водолазе Владимире Ц., ордер на арест которого выдала прокуратура Германии.

«Владимир Ц., подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода, в начале июля уехал из Польши на Украину», - Указала Адамяк.

Она добавила, что Германия не внесла данные украинца в поисковую базу, что позволило ему пересечь границу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за взрывов «Северных потоков» в Германии никто не возмущается, сообщает RT.

