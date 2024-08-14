Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» бежал из Польши на Украину

Подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», бежал из Польши на Украину. Как сообщает портал Onet, такое заявление сделала пресс-секретарь генерального прокурора республики Анна Адамяк.

ФРГ выдала ордер на арест украинца при расследовании подрывов «Северных потоков»

По её словам, речь идёт об украинском водолазе Владимире Ц., ордер на арест которого выдала прокуратура Германии.

«Владимир Ц., подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода, в начале июля уехал из Польши на Украину», - Указала Адамяк.

Она добавила, что Германия не внесла данные украинца в поисковую базу, что позволило ему пересечь границу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за взрывов «Северных потоков» в Германии никто не возмущается, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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