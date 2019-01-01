В Германии заявили, что Порошенко в обиду не дадут

Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн уверен, что президента Украины Петра Порошенко необходимо отдать под международный трибунал из-за жертв войны в Донбассе.

Линдеманн заявил, что прямые доказательства преступлений Порошенко можно будет найти у самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые давно занимаются этим вопросом, а также в отчетах миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что никакие свидетельства преступлений украинского лидера не заставят власти Германии отступиться от своего протеже.