В Германии заявили, что Порошенко в обиду не дадут
Немецкий политолог в эфире НСН объяснил, почему идея отдать украинского президента под суд не найдёт поддержки в ФРГ.
Депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн уверен, что президента Украины Петра Порошенко необходимо отдать под международный трибунал из-за жертв войны в Донбассе.
Линдеманн заявил, что прямые доказательства преступлений Порошенко можно будет найти у самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые давно занимаются этим вопросом, а также в отчетах миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что никакие свидетельства преступлений украинского лидера не заставят власти Германии отступиться от своего протеже.
«Такую точку зрения разделяют только отдельные депутаты. Партия «Альтернатива для Германии» среди других левых партий отправляла делегацию в Донбасс. Они слушали не только киевскую сторону, как это делают у нас партии власти, но ещё и сторону повстанцев. Но успехов от этой акции «Альтернативы для Германии», конечно же, не будет. Потому что Порошенко является ставленником Запада и в обиду его никто не даст», - объяснил Рар.
Однако политолог отметил, что даже простое появление альтернативной точки зрения в СМИ уже имеет огромное значение.
«Ранее всё время говорилось о том, что война на востоке Украины привела к громадным жертвам. Называется цифра от 10 до 13 тысяч человек. И при этом пальцем тыкают в сторону Москвы, забывая, что большинство людей пострадали от действий украинской армии, потому что она там бомбит население. Было важно, чтобы эта информация попала в общественное пространство», - подчеркнул в эфире НСН эксперт.
При этом, добавил политолог, несмотря на важность слов Линдеманна, его заявления всё же не приведут ни к каким конкретным действиям, так как канцлер Германии Ангела Меркель до последнего поддерживала Порошенко, даже, когда стало ясно, что он полностью проиграл президентские выборы.
Отметим, сам Линдеманн также назвал главный позор Порошенко – отказ принять гуманитарную помощь для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, уверен депутат, это опозорило и Европу, которая не настояла на отправке помощи, сообщает KP.RU.
Напомним, во втором туре президентских выборов на Украине Пётр Порошенко набрал только 24,45% голосов избирателей. Победителем голосования стал шоумен Владимир Зеленский, набрав 73,22%.
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