В Германии заявили, что подрыв «Северных потоков» был возможен только при участии государства

Ранее СМИ сообщили, что к ЧП на трубопроводах причастна некая проукраинская группировка.

По мнению Свистека, диверсии не могла организовать «ни с кем не связанная группа».

«Все это [средства для операции] можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство», — отметил эксперт в эфире немецкой общественной телекомпании ZDF.

Свистек также указал, что для планирования подобных диверсий необходимы месяцы или годы, особые навыки и мощная финансовая поддержка.

