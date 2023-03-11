В Германии заявили, что подрыв «Северных потоков» был возможен только при участии государства

Подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могли быть совершены при поддержке государства, участвовавшего в операции и предоставлявшего средства для ее проведения. Об этом заявил научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек.

СМИ: У мест взрывов на «Северных потоках» находился танкер под флагом Греции

Ранее СМИ сообщили, что к ЧП на трубопроводах причастна некая проукраинская группировка.

По мнению Свистека, диверсии не могла организовать «ни с кем не связанная группа».

«Все это [средства для операции] можно получить, только если вас поддерживает какая-то организация, например, государство», — отметил эксперт в эфире немецкой общественной телекомпании ZDF.

Свистек также указал, что для планирования подобных диверсий необходимы месяцы или годы, особые навыки и мощная финансовая поддержка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный ПотокСеверный Поток-2
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