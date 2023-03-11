СМИ: У мест взрывов на «Северных потоках» находился танкер под флагом Греции

Танкер под флагом Греции находился в районе мест взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» почти за две недели до ЧП. Об этом пишет Business Insider.

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Как сообщает издание со ссылкой на аналитика Оливера Александера, в начале сентября прошлого года судно Minerva Julie дрейфовало вблизи мест диверсий. В течение недели танкер пересекал участок над газопроводами.

Представитель судна подтвердил его местоположение в указанное время, отметив, что танкер ожидал новых инструкций по рейсу. Business Insider задается вопросом, мог ли экипаж Minerva Julie быть свидетелем каких-либо важных событий.

В феврале американский журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил о причастности США к атакам на «Северные потоки». Однако в марте газета New York Times, сославшись на представителей американской администрации, сообщила, что за ЧП якобы стоят проукраинские силы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрецияКораблиВзрывыСеверный ПотокСеверный Поток-2
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