СМИ: У мест взрывов на «Северных потоках» находился танкер под флагом Греции

Как сообщает издание со ссылкой на аналитика Оливера Александера, в начале сентября прошлого года судно Minerva Julie дрейфовало вблизи мест диверсий. В течение недели танкер пересекал участок над газопроводами.

Представитель судна подтвердил его местоположение в указанное время, отметив, что танкер ожидал новых инструкций по рейсу. Business Insider задается вопросом, мог ли экипаж Minerva Julie быть свидетелем каких-либо важных событий.

В феврале американский журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил о причастности США к атакам на «Северные потоки». Однако в марте газета New York Times, сославшись на представителей американской администрации, сообщила, что за ЧП якобы стоят проукраинские силы.

