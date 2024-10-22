В Германии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
22 октября 202417:14
Медицинские службы Германии зафиксировали первый в стране случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян, передает Associated Press.
По данным издания, этот штамм считается более заразным, чем прежние.
В Институте вирусологии имени Роберта Коха заявили, что больной заразился mpox за пределами Германии.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый диагностический тест на оспу обезьян, напоминает RT.
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- В Германии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru