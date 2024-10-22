В Германии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Медицинские службы Германии зафиксировали первый в стране случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян, передает Associated Press.

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По данным издания, этот штамм считается более заразным, чем прежние.

В Институте вирусологии имени Роберта Коха заявили, что больной заразился mpox за пределами Германии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного применения первый диагностический тест на оспу обезьян, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
ТЕГИ:ЗаболеваниеЗдоровьеГермания

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