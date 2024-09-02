Capital FM: аэропорт Кении усилил надзор из-за распространения оспы обезьян

По данным радиостанции, в международном аэропорту Джомо Кениаты введены усиленные меры надзора для предотвращения распространения оспы обезьян, учитывая растущие опасения по поводу возможного увеличения числа заболевших на границе.

Министерство здравоохранения Кении сообщило, что все пункты въезда в страну были оснащены необходимым оборудованием и персоналом для выявления симптомов у прибывающих, будь то иностранцы или местные жители, передает «Радиоточка НСН».

