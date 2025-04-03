В Германии запертая в супермаркете пенсионерка «погуляла» на тысячи евро
В Германии запертая в супермаркете пенсионерка «погуляла» на тысячи евро. Об этом сообщает Bild.
Как пишет газета, инцидент произошёл в городе Вольфратсхаузен. Сотрудники местного супермаркета случайно забыли в торговом зале 73-летную немку.
Не сумев выбраться, запертая в магазине женщина не растерялась, а решила устроить себе небольшой праздник. Она выпила алкоголя на 100 евро, выкурила несколько пачек сигарет, а также собрала в свою сумку товаров на тысячи евро.
В ходе разбирательства выяснилось, что у пенсионерки уже были проблемы с данным магазином, который ей запретили посещать. Теперь немке грозит новое разбирательство.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который купил в супермаркете продукты по цене одной картофелины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru