В Германии запертая в супермаркете пенсионерка «погуляла» на тысячи евро

Как пишет газета, инцидент произошёл в городе Вольфратсхаузен. Сотрудники местного супермаркета случайно забыли в торговом зале 73-летную немку.

Не сумев выбраться, запертая в магазине женщина не растерялась, а решила устроить себе небольшой праздник. Она выпила алкоголя на 100 евро, выкурила несколько пачек сигарет, а также собрала в свою сумку товаров на тысячи евро.

В ходе разбирательства выяснилось, что у пенсионерки уже были проблемы с данным магазином, который ей запретили посещать. Теперь немке грозит новое разбирательство.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который купил в супермаркете продукты по цене одной картофелины, сообщает RT.

