В Германии забастовка машинистов парализовала железнодорожное сообщение

Концерн Deutsche Bahn на ближайшие 48 часов отменил в Германии 75% поездов дальнего следования, сообщает ТАСС.

Причиной стала забастовка машинистов пассажирских и грузовых поездов, которые требуют от компании в текущем году повысить им зарплату на 1,4%, а также, в связи с пандемией, выплатить единоразовую премию в 600 евро.

Глава профсоюза GDL Клаус Везельски заявил, что данная забастовка, которая закончится в ночь на пятницу, всего лишь первый сигнал, который должен показать серьёзный настрой железнодорожников.

Представитель Deutsche Bahn по работе с персоналом Мартин Зайлер, в свою очередь, отметил, что концерн продолжает бороться с финансовыми последствиями двух локдаунов из-за пандемии и забастовка «абсолютно неуместна и непропорциональна».

Ранее издание Bild сообщило, что власти Германии намерены ввести новый локдаун. Однако на этот раз жесткие коронавирусные ограничения коснутся только тех, кто не вакцинировался от COVID-19.