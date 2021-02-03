В Германии за сутки от COVID-19 умерли около тысячи человек
Свыше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Германии за последние сутки. Об этом говорится в отчёте Института Роберта Коха.
По данным организации, которая входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19, за последние 24 часа в стране зафиксировали 9705 новых случаев заражения, умерли 975 пациентов с коронавирусом.
В институте рассказали, что общее число случаев заражения в Германии с начала пандемии достигло 2 237 790, скончались 58 956 пациентов с подтверждённым COVID-19.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что «любая вакцина приветствуется в Европейском союзе», сообщает RT. Он отметила, что использоваться будут лишь те, разработчики которых предоставят Европейскому агентству по лекарственным препаратам необходимые данные.
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