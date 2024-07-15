В Германии выделят €2,5 млн на переселение хомяков для строительства школы

В материале уточняется, что под строительство образовательного объекта рассматривались 19 участков, однако подходящим оказался только тот, на территории которого обитают хомяки.

Животные строго охраняются, поэтому из бюджета города будут выделены €2,5 млн на их переселение и создание им благоприятных условий на других территориях.

Ранее стало известно, что на улицы городов в Мексике вышли более 200 крокодилов из-за половодья рек и переполнения водохранилищ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

