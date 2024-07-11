В Австралии нашли редкую голубую древесную лягушку

По словам куратора отдела охраны амфибий и рептилий в Австралийском музее Джоди Роули, зеленая лягушка очень редко теряет желтый пигмент кожи, что приводит к полностью или почти полностью синей окраске лягушки.

Отмечается, что ярко-синий оттенок появляется из‑за крайне редкой генетической мутации, блокирующей желтый пигмент. Ученые полагают, что обнаруженному самцу лягушки несколько лет.

Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов рассказал «Радиоточке НСН», что при встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие, при этом укус гадюки не смертелен.

