В Германии устроили автопробег из-за роста цен на топливо

Участие в акции приняли более 150 предпринимателей, в том числе, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, а также водители такси, которые требовали «Остановить это безумие!» и «Отменить углеродный налог».

По словам участников протестного автопробега, рост цен на бензин перекрыл воздух, как предпринимателям, так и клиентам.

Ранее итальянские фермеры заявили, что из-за роста цен на топливо и приостановки поставок сырья с Украины и России они оказались на грани разорения, сообщает RT.

