В Германии устроили автопробег из-за роста цен на топливо
Немецкие водители устроили автопробег в знак протеста из-за повышения цен на топливо, сообщает агентство Ruptly.
Участие в акции приняли более 150 предпринимателей, в том числе, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, а также водители такси, которые требовали «Остановить это безумие!» и «Отменить углеродный налог».
По словам участников протестного автопробега, рост цен на бензин перекрыл воздух, как предпринимателям, так и клиентам.
Ранее итальянские фермеры заявили, что из-за роста цен на топливо и приостановки поставок сырья с Украины и России они оказались на грани разорения, сообщает RT.
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