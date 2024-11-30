В Германии установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

В Германии следственные органы установили личности двух подозреваемых в подрыве на «Северных потоках». Об этом сообщает издание «Spiegel» со ссылкой на главу генпрокуратуры ФРГ Йенса Роммеля.

При этом он добавил, что у ведомства еще много задач для раскрытия остальных подозреваемых и их мотивов. Роммель подчеркнул, что в настоящее время перед правоохранителями особенно остро стоит вопрос о возможном госконтроле над операцией.

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До этого издание опубликовало новую информацию про диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», которая произошла в сентябре 2022 года. По данным источника, подготовкой подрывов руководил экс-главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Также сообщалось, что команда диверсантов состояла из граждан Украины.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что Берлин не может снабжать ВСУ оружием в должном объеме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: кадр из видео TV 2/Bornholm
ТЕГИ:УкраинаГерманияГенпрокуратураДиверсияСеверный Поток-2

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