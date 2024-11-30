В Германии установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
В Германии следственные органы установили личности двух подозреваемых в подрыве на «Северных потоках». Об этом сообщает издание «Spiegel» со ссылкой на главу генпрокуратуры ФРГ Йенса Роммеля.
При этом он добавил, что у ведомства еще много задач для раскрытия остальных подозреваемых и их мотивов. Роммель подчеркнул, что в настоящее время перед правоохранителями особенно остро стоит вопрос о возможном госконтроле над операцией.
До этого издание опубликовало новую информацию про диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», которая произошла в сентябре 2022 года. По данным источника, подготовкой подрывов руководил экс-главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Также сообщалось, что команда диверсантов состояла из граждан Украины.
Ранее в Минобороны Германии заявили, что Берлин не может снабжать ВСУ оружием в должном объеме, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о неправомерном распространении персональных данных
- Выдачу разрешений на строительство домов в Ростове-на-Дону приостановят с 1 декабря
- Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН
- Рогов: ВСУ обстреляли Энергодар Запорожской области
- В Германии установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
- СМИ: Упала установленная в центре Улан-Удэ новогодняя ель
- МИД России обозначил условие решения территориального конфликта с Японией
- МЧС: Пожар произошел в главной библиотеке Луганска
- Минобороны Германии: ФРГ не может снабжать ВСУ оружием в должном объеме
- СМИ: Полиция начала проверку по заявлению губернатора Федорищева о взятках в РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru