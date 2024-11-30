В Германии установили личности подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

В Германии следственные органы установили личности двух подозреваемых в подрыве на «Северных потоках». Об этом сообщает издание «Spiegel» со ссылкой на главу генпрокуратуры ФРГ Йенса Роммеля.

При этом он добавил, что у ведомства еще много задач для раскрытия остальных подозреваемых и их мотивов. Роммель подчеркнул, что в настоящее время перед правоохранителями особенно остро стоит вопрос о возможном госконтроле над операцией.