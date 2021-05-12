В Германии усилили охрану синагог из-за нападений
Полиция немецкого Бонна усилила охрану местной синагоги после нападения на нее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Накануне вечером группа молодых людей разбили стекла на входных дверях в синагогу, разбросали листовки, предположительно, на арабском языке. Напротив здания полицейские нашли подожженный бело-синий флаг.
Правоохранители задержали предполагаемых злоумышленников, а также автомобиль, на котором они передвигались, передает РИА Новости. Еще одна предполагаемая участница нападения на синагогу разыскивается.
Охрана синагог на фоне антиизраильских протестов усилена также в Берлине. 9 мая в районе Нойкельн десять человек были задержаны в ходе демонстрации, в которой приняли участие порядка 900 человек. Уже после официального окончания мероприятия демонстранты начали забрасывали полицейских пустыми бутылками и камнями, те в свою очередь применили перечный спрей. Пострадали 16 силовиков.
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