В Германии усилили охрану синагог из-за нападений

Полиция немецкого Бонна усилила охрану местной синагоги после нападения на нее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне вечером группа молодых людей разбили стекла на входных дверях в синагогу, разбросали листовки, предположительно, на арабском языке. Напротив здания полицейские нашли подожженный бело-синий флаг.

Правоохранители задержали предполагаемых злоумышленников, а также автомобиль, на котором они передвигались, передает РИА Новости. Еще одна предполагаемая участница нападения на синагогу разыскивается.

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Охрана синагог на фоне антиизраильских протестов усилена также в Берлине. 9 мая в районе Нойкельн десять человек были задержаны в ходе демонстрации, в которой приняли участие порядка 900 человек. Уже после официального окончания мероприятия демонстранты начали забрасывали полицейских пустыми бутылками и камнями, те в свою очередь применили перечный спрей. Пострадали 16 силовиков.

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