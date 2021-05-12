В Германии усилили охрану синагог из-за нападений

Полиция немецкого Бонна усилила охрану местной синагоги после нападения на нее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне вечером группа молодых людей разбили стекла на входных дверях в синагогу, разбросали листовки, предположительно, на арабском языке. Напротив здания полицейские нашли подожженный бело-синий флаг.

Правоохранители задержали предполагаемых злоумышленников, а также автомобиль, на котором они передвигались, передает РИА Новости. Еще одна предполагаемая участница нападения на синагогу разыскивается.