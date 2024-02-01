В Германии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей
В Германии начался эксперимент с четырехдневной рабочей неделей, пишет местное издание DW.
В нем участвуют 45 компаний. Их сотрудники будут в течение тестового периода работать с тремя еженедельными выходными при полном сохранении зарплаты.
Задача профсоюзов заверить, станет ли работник счастливее и продуктивнее благодаря новому графику.
Аналогичные эксперименты с четырехдневной неделей в США и Канаде показали положительные результаты – сотрудники тестируемых компаний показали улучшение физического и психического здоровья, а также реже выгорали на работе. По итогам эксперимента на одни из принявших участие компаний не планировала возвращаться к графику с двумя выходными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru