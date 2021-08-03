В Германии просрочили план по электромобилям

Более половины из этого миллиона составляют полностью электрические автомобили, остальная часть — гибриды на топливных элементах. Глава минтранспорта Германии Андреас Шойер поручил к 2030 году повысить количество электромобилей на дорогах до 14 миллионов.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, во втором квартале 2021 года спрос на электрические машины вырос вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего к концу июня доля продаж всех видов экологичных автомобилей достигла 35,2%.

