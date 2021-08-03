В Германии просрочили план по электромобилям
Власти Германии просрочили план вывода на дороги одного миллиона автомобилей. Издание Deutsche Welle сообщило, что план удалось выполнить только на полгода позже.
Более половины из этого миллиона составляют полностью электрические автомобили, остальная часть — гибриды на топливных элементах. Глава минтранспорта Германии Андреас Шойер поручил к 2030 году повысить количество электромобилей на дорогах до 14 миллионов.
По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей, во втором квартале 2021 года спрос на электрические машины вырос вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего к концу июня доля продаж всех видов экологичных автомобилей достигла 35,2%.
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