Глава Минобороны Германии пожаловался на дефицит оружия из-за помощи Украине
26 января 202414:55
Германия остро нуждается в вооружении из-за военной поддержки Украины. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild.
Писториус заявил, что Берлин «вернет обратно» множество систем, предназначавшихся для Германии, но переданных Украине. По его словам, в ФРГ не хватает ни оружия, ни военнослужащих. «У нас слишком мало всего», — пожаловался министр.
Ранее сообщалось, что США не смогут ремонтировать уже поставленную Вооруженным силам Украины технику, как и опасался украинский президент Владимир Зеленский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru