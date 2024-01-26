Глава Минобороны Германии пожаловался на дефицит оружия из-за помощи Украине

Германия остро нуждается в вооружении из-за военной поддержки Украины. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild.

Пентагон сообщил о продолжении поставок вооружений ВСУ

Писториус заявил, что Берлин «вернет обратно» множество систем, предназначавшихся для Германии, но переданных Украине. По его словам, в ФРГ не хватает ни оружия, ни военнослужащих. «У нас слишком мало всего», — пожаловался министр.

Ранее сообщалось, что США не смогут ремонтировать уже поставленную Вооруженным силам Украины технику, как и опасался украинский президент Владимир Зеленский.


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ФОТО: РИА Новости
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