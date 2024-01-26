Глава Минобороны Германии пожаловался на дефицит оружия из-за помощи Украине

Писториус заявил, что Берлин «вернет обратно» множество систем, предназначавшихся для Германии, но переданных Украине. По его словам, в ФРГ не хватает ни оружия, ни военнослужащих. «У нас слишком мало всего», — пожаловался министр.

Ранее сообщалось, что США не смогут ремонтировать уже поставленную Вооруженным силам Украины технику, как и опасался украинский президент Владимир Зеленский.



