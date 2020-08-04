В Германии предупредили о второй волне коронавируса

Вторая волна распространения новой коронавирусной инфекции началась в Германии, предупредил союз врачей Marburger Bund. Его руководитель Зузанне Йона отметила, вместе с тем, что нынешняя эпидемия слабее первой, кульминация которой пришлась на март-апрель, передает издание Augsburger Allemeine.

Йона заверила, что медицинские клиники ФРГ готовы ко второй волне. На этот раз коек интенсивной терапии для потенциальных больных COVID-19 в резерве будет меньше, поскольку пандемия развивается медленно. Глава союза врачей призвала соотечественников соблюдать нормы безопасности, в частности, не забывать про медицинские маски, строго выполнять правила гигиены.

Официально эпидемиологическая служба не характеризует как вторую волну последний рост числа случаев инфицирования коронавирусом в Германии. В последние две недели ежесуточный прирост приблизился к тысяче пациентов, в то время как в начале июля показатель был меньше 500 случаев.

