В Германии предупредили о второй волне коронавируса
Вторая волна распространения новой коронавирусной инфекции началась в Германии, предупредил союз врачей Marburger Bund. Его руководитель Зузанне Йона отметила, вместе с тем, что нынешняя эпидемия слабее первой, кульминация которой пришлась на март-апрель, передает издание Augsburger Allemeine.
Йона заверила, что медицинские клиники ФРГ готовы ко второй волне. На этот раз коек интенсивной терапии для потенциальных больных COVID-19 в резерве будет меньше, поскольку пандемия развивается медленно. Глава союза врачей призвала соотечественников соблюдать нормы безопасности, в частности, не забывать про медицинские маски, строго выполнять правила гигиены.
Официально эпидемиологическая служба не характеризует как вторую волну последний рост числа случаев инфицирования коронавирусом в Германии. В последние две недели ежесуточный прирост приблизился к тысяче пациентов, в то время как в начале июля показатель был меньше 500 случаев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- В России зафиксировали 5159 новых случаев заражения коронавирусом
- На выборах президента Белоруссии началось досрочное голосование
- СК нашел еще одно фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
- Россиянам объяснили, когда выгоднее уходить в отпуск
- Роспечать хочет создать сервис распознавания фейков за 94 млн руб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru