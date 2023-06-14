В Германии представили первую в истории страны стратегию нацбезопасности
Правительство Германии представило первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В документе прописаны принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для ФРГ и НАТО, передает ТАСС.
Отмечается, что «определяющим фактором» при разработке стратегии были изменения из-за специальной военной операции России. Берлин называет своей целью «безопасный мир без ядерного оружия», предлагает повысить военные расходы до двух процентов ВВП за несколько лет, заявляет о намерении укрепить безопасность в киберпространстве и космосе.
Кроме того, Германия нацелена на снижение зависимости от поставок энергоресурсов и их диверсификацию. Также власти намерены вместе с бизнесом содействовать сырьевым проектам, стремятся расширить резервы продовольствия, энергоресурсов, медпрепаратов.
В своей стратегии ФРГ называет НАТО «главным гарантом» защиты от военных угроз, Россию — «самой серьезной угрозой» безопасности на евро-атлантическом пространстве. В то же время Берлин делает ставку на сохранение политических и военных каналов связи в отношениях альяса и РФ для «сокращения стратегических рисков и содействия прозрачности».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru