В Германии предрекли дефицит мяса

В ближайшие месяцы жители Германии могут столкнуться с дефицитом мясной продукции. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на заместителя генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинга.

Он напомнил, что долгое время цены на свинину в стране были низкими, поэтому ее производство сократилось. В то же время, не смотря на почти ежедневные заявления о подорожании этой продукции, увеличилась и стоимость кормов для животных.

Так, сейчас немецкие фермеры получают по 1,95 евро за килограмм свинины. При этом в ассоциации считают, что стоимость этого товара для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, из-за чего держать свиней становится невыгодно. В связи с этим их число на фермах сократилось.