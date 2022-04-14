В Германии предрекли дефицит мяса
В ближайшие месяцы жители Германии могут столкнуться с дефицитом мясной продукции. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на заместителя генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинга.
Он напомнил, что долгое время цены на свинину в стране были низкими, поэтому ее производство сократилось. В то же время, не смотря на почти ежедневные заявления о подорожании этой продукции, увеличилась и стоимость кормов для животных.
Так, сейчас немецкие фермеры получают по 1,95 евро за килограмм свинины. При этом в ассоциации считают, что стоимость этого товара для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, из-за чего держать свиней становится невыгодно. В связи с этим их число на фермах сократилось.
«Проблема скорее в том, что потребители привыкли к доступности всех товаров. Люди могут купить колбасу вместо отбивных, но если и они будут в дефиците, и все набьют морозилку, то ажиотаж возникнет снова. Тогда товара станет еще меньше», - заметил Хеммерлинг.
Ранее депутата Бундестага, члена партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель возмутила идея министра экономического развития Свеньи Шульце о сокращении производства свинины в стране.
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