В Германии предрекли дефицит мяса

В ближайшие месяцы жители Германии могут столкнуться с дефицитом мясной продукции. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на заместителя генерального секретаря Ассоциации фермеров ФРГ Удо Хеммерлинга.

Он напомнил, что долгое время цены на свинину в стране были низкими, поэтому ее производство сократилось. В то же время, не смотря на почти ежедневные заявления о подорожании этой продукции, увеличилась и стоимость кормов для животных.

Так, сейчас немецкие фермеры получают по 1,95 евро за килограмм свинины. При этом в ассоциации считают, что стоимость этого товара для покрытия расходов должна составлять 2,50 евро, из-за чего держать свиней становится невыгодно. В связи с этим их число на фермах сократилось.

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«Проблема скорее в том, что потребители привыкли к доступности всех товаров. Люди могут купить колбасу вместо отбивных, но если и они будут в дефиците, и все набьют морозилку, то ажиотаж возникнет снова. Тогда товара станет еще меньше», - заметил Хеммерлинг.

Ранее депутата Бундестага, члена партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель возмутила идея министра экономического развития Свеньи Шульце о сокращении производства свинины в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТоварыЭкономикаДефицитМясоГермания
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