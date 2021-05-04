В Германии подали очередной иск против строительства «Северного потока - 2»

Немецкая негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» подала иск против строительства российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба организации.

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Там считают, что газопровод напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря на площади, которая превышает 16 футбольных полей. Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом намерен призвать Берлин приостановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом ранее заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводГерманияСеверный Поток-2
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