В Германии подали очередной иск против строительства «Северного потока - 2»

Там считают, что газопровод напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря на площади, которая превышает 16 футбольных полей. Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом намерен призвать Берлин приостановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом ранее заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер.

