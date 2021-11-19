В Германии планируют легализовать марихуану
Возможное будущее коалиционное правительство Германии планирует легализовать марихуану и контролировать поставки наркотика в лицензированные магазины для продажи совершеннолетним, сообщает издание Handelsblatt.
Отмечается, что решение о легализации будет принято коалиционным правительством в составе Социал-демократической партии, партии «Зеленых» и Свободной демократической партии.
По данным издания, партии намерены дать нововведению оценку спустя четыре года его работы. Авторы приводят в качестве аргумента своей инициативы тот факт, что нелегальная продажа грозит распространением некачественного продукта. Легализация марихуаны, по их мнению, позволит бороться с черным рынком.
Марихуана легализована в ряде американских штатов, частично в Нидерландах, Канаде и ряде других стран. По данным СМИ, ежегодный оборот нелегального рынка каннабиса в Германии оценивается в 2 миллиарда евро.
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