В Германии открыли рождественские ярмарки «Все включено»
Организаторы рождественских ярмарок в Германии ввели новые системы продаж, в том числе «Всё включено». Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что, например, на рождественской ярмарке на берегу Шпрее в Берлине есть несколько категорий «Всё включено». Их стоимость зависит от дня недели: от 29,9 евро в будний день и до 45,9 евро в выходные.
Управляющий директор компании FARO Group Фабиан Лау рассказал агентству, что новые форматы внедрили из-за роста цен на еду и напитки. Так, стоимость кружки глинтвейна после пандемии COVID-19 стоила 3,25 евро, а теперь - 5 евро.
Лау добавил, что несмотря на это, спрос на билеты «Всё включено» оказался высоким, в день их продают около тысячи.
Ранее специалисты сервиса OneTwoTrip заявили, что для создания новогоднего настроения следует, в первую очередь, ехать в Великий Устюг, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru