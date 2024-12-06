В Германии открыли рождественские ярмарки «Все включено»

Уточняется, что, например, на рождественской ярмарке на берегу Шпрее в Берлине есть несколько категорий «Всё включено». Их стоимость зависит от дня недели: от 29,9 евро в будний день и до 45,9 евро в выходные.

Управляющий директор компании FARO Group Фабиан Лау рассказал агентству, что новые форматы внедрили из-за роста цен на еду и напитки. Так, стоимость кружки глинтвейна после пандемии COVID-19 стоила 3,25 евро, а теперь - 5 евро.

Лау добавил, что несмотря на это, спрос на билеты «Всё включено» оказался высоким, в день их продают около тысячи.

Ранее специалисты сервиса OneTwoTrip заявили, что для создания новогоднего настроения следует, в первую очередь, ехать в Великий Устюг, сообщает RT.

