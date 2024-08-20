В Германии оставили в силе приговор 99-летней экс-секретарше концлагеря

Федеральный суд Германии подтвердил обвинительный приговор 99-летней бывшей секретарше концлагеря «Штутгоф» Ирмгард Фурхнер, сообщает телеканал N-TV.

Женщину признали виновной в причастности к более чем 10 тыс. убийств. В результате она была осуждена на условное наказание.

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В декабре 2022 года земельный суд Итцехо приговорил Ирмгард Фурхнер к двум годам условного лишения свободы. Защита подсудимой обжаловала этот приговор, и он оставался в силе только до настоящего времени.

Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, поскольку в момент совершения преступлений Фурхнер не было 21 года. Также сообщалось, что она пыталась избежать правосудия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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