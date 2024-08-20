В Германии оставили в силе приговор 99-летней экс-секретарше концлагеря

В декабре 2022 года земельный суд Итцехо приговорил Ирмгард Фурхнер к двум годам условного лишения свободы. Защита подсудимой обжаловала этот приговор, и он оставался в силе только до настоящего времени.

Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, поскольку в момент совершения преступлений Фурхнер не было 21 года. Также сообщалось, что она пыталась избежать правосудия, передает «Радиоточка НСН».

