В Германии оставили в силе приговор 99-летней экс-секретарше концлагеря
Федеральный суд Германии подтвердил обвинительный приговор 99-летней бывшей секретарше концлагеря «Штутгоф» Ирмгард Фурхнер, сообщает телеканал N-TV.
Женщину признали виновной в причастности к более чем 10 тыс. убийств. В результате она была осуждена на условное наказание.
В декабре 2022 года земельный суд Итцехо приговорил Ирмгард Фурхнер к двум годам условного лишения свободы. Защита подсудимой обжаловала этот приговор, и он оставался в силе только до настоящего времени.
Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, поскольку в момент совершения преступлений Фурхнер не было 21 года. Также сообщалось, что она пыталась избежать правосудия, передает «Радиоточка НСН».
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