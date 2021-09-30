В музее Марибора почтили память первых узников концлагеря
В музее-мемориале, основанном на месте концлагеря Шталаг XVIII-D в словенском Мариборе, прошли мероприятия, посвященные памяти первых узников лагеря смерти.
На церемонии присутствовал замсекретаря Общественной палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник. Он напомнил о том, что, хоть это и тяжело, необходимо помнить о событиях этого периода истории и «знать правду о них во всем ее ужасе и полноте».
Школьник призвал всех жителей планеты, «независимо от национальностей, мировоззрений, других предпочтений», не забывать и ни при каких обстоятельствах не допускать повторения подобной трагедии.
«Уверен, что только совместными усилиями мы можем сберечь общую историческую память наших народов и бороться с проявлениями нацизма», - заявил директор музея. При этом Школьник подчеркнул, что история лагеря в Мариборе остается малоизвестной. Он поблагодарил сотрудников и основателей музея-мемориала.
Лагерь Шталаг XVIII-D был основан в сентябре 1941 года. Всего через испытания в концлагере под Марибором прошли более 10 тысяч узников.
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