В музее Марибора почтили память первых узников концлагеря

В музее-мемориале, основанном на месте концлагеря Шталаг XVIII-D в словенском Мариборе, прошли мероприятия, посвященные памяти первых узников лагеря смерти.

На церемонии присутствовал замсекретаря Общественной палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник. Он напомнил о том, что, хоть это и тяжело, необходимо помнить о событиях этого периода истории и «знать правду о них во всем ее ужасе и полноте».

Школьник призвал всех жителей планеты, «независимо от национальностей, мировоззрений, других предпочтений», не забывать и ни при каких обстоятельствах не допускать повторения подобной трагедии.

«Уверен, что только совместными усилиями мы можем сберечь общую историческую память наших народов и бороться с проявлениями нацизма», - заявил директор музея. При этом Школьник подчеркнул, что история лагеря в Мариборе остается малоизвестной. Он поблагодарил сотрудников и основателей музея-мемориала.

Лагерь Шталаг XVIII-D был основан в сентябре 1941 года. Всего через испытания в концлагере под Марибором прошли более 10 тысяч узников.

