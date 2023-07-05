В Германии объяснили причину ареста личного автотранспорта россиян
Немецкая таможня может арестовывать личные автотранспортные средства граждан России, прибывающих на территорию Германии. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на Центральную справочную Главного управления таможни ФРГ.
Отмечается, что данная мера отвечает запрету на ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС, предусмотренному статьей 3i Регламента 833/2014. При этом делать это нельзя даже в личных целях.
Согласно статье, запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», если они российского производства или ввозятся из России. Данный запрет касается также обуви, мобильных телефонов и ноутбуков.
Ранее в Италии арестовали имущество архитектора и предпринимателя Ланфранко Чирилло, имеющего российское гражданство. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru