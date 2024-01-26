В Германии неизвестный захватил четырех заложников в кафе

В городе Ульм в Германии неизвестный удерживает четырех заложников в кафе Starbucks, сообщили местные СМИ.

В немецком Карлсруэ неизвестные захватили заложников в аптеке

По предварительной информации, захватчик вооружен. Полиция города готовит операцию по освобождению заложников.

Площадь в районе кафе оцеплена. Других подробностей инцидента не приводится.

В ноябре вооруженный мужчина на автомобиле прорвался на взлетную полосу аэропорта Гамбурга и заблокировал пассажирский лайнер. Спустя 15 часов он вышел из машины вместе с дочерью и сдался полицейским, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
ТЕГИ:ЗаложникиГермания

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