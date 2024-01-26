В Германии неизвестный захватил четырех заложников в кафе
26 января 202423:29
В городе Ульм в Германии неизвестный удерживает четырех заложников в кафе Starbucks, сообщили местные СМИ.
По предварительной информации, захватчик вооружен. Полиция города готовит операцию по освобождению заложников.
Площадь в районе кафе оцеплена. Других подробностей инцидента не приводится.
В ноябре вооруженный мужчина на автомобиле прорвался на взлетную полосу аэропорта Гамбурга и заблокировал пассажирский лайнер. Спустя 15 часов он вышел из машины вместе с дочерью и сдался полицейским, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru