В Германии не исключили дефицита бензина в стране

Восточная часть Германии может столкнуться с дефицитом бензина, сообщил министр экономики страны Роберт Хабек.

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По его словам, это может произойти из-за эмбарго на нефть из России. «Этого нельзя исключать. Конечно, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло», — сказал министр.

Восток Германии зависит от нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, который использует российские энергоресурсы.

Государственный секретарь Министерства экономики Словакии Карол Галек заявил, что эмбарго на нефть из России приведет к разрушению экономики Европы

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:НефтьБензинГермания
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