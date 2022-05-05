В Германии не исключили дефицита бензина в стране
Восточная часть Германии может столкнуться с дефицитом бензина, сообщил министр экономики страны Роберт Хабек.
По его словам, это может произойти из-за эмбарго на нефть из России. «Этого нельзя исключать. Конечно, мы работаем над тем, чтобы этого не произошло», — сказал министр.
Восток Германии зависит от нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт, который использует российские энергоресурсы.
Государственный секретарь Министерства экономики Словакии Карол Галек заявил, что эмбарго на нефть из России приведет к разрушению экономики Европы
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