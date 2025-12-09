В Германии начался процесс по делу трех обвиняемых в шпионаже в пользу РФ

В Германии открылось судебное разбирательство по делу трех мужчин — граждан России, Украины и Армении, которых Федеральная прокуратура ФРГ обвиняет в работе на российскую спецслужбу. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства, слушания проходят в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

По данным следствия, в мае 2024 года гражданин Армении Вардгес И. якобы получил от российской спецслужбы указание собрать сведения о человеке, участвовавшем в боевых действиях на стороне ВСУ и проживавшем в Германии. Для выполнения задания, утверждает прокуратура, он привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С., отмечает RT.

Обвиняемые, по версии следствия, намеревались встретиться с объектом наблюдения 19 июня в одном из франкфуртских кафе, чтобы получить дополнительные данные. Однако предполагаемая жертва обратилась в полицию, и встреча не состоялась.

Все трое были задержаны в тот же день и с июня остаются под стражей. Защита Вардгеса И. отвергла предъявленные обвинения, заявив в суде, что следствие изложило события односторонне и не рассмотрело альтернативные версии происходившего, передает «Радиоточка НСН».

